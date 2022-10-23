Бровары частично без света. Жителей просят экономить электричество

В течение 22-23 октября в Киевской области значительно увеличилась нагрузка на электросети. Как следствие – в некоторых районах Киевской области, в частности в Броварах, кроме планового отключения, произошло немало аварийных ситуаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Игоря Сапожко , главу Броварской городской администрации.

Мэр Броваров Игорь Сапожко отметил, что такая перегрузка на выходных повлекла за собой отключение электроэнергии в отдельных домах и целых микрорайонах. Энергетики делают все возможное для возобновления электроснабжения.

Но городские власти "опять обращаются к каждому жителю общины с просьбой не пользоваться одновременно несколькими энергоемкими устройствами и как можно более ответственно отнестись к призыву об экономии электроэнергии". При этом глава города подчеркнул, что частота и продолжительность отключений зависят от каждого броварчанина.