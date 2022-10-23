Бровари частково без світла. Мешканців просять економити електрику

Впродовж 22-23 жовтня на Київщині значно збільшилося навантаження на електромережі. Як наслідок – у деяких районах Київської області, зокрема у Броварах, окрім планового відключення, сталося чимало аварійних ситуацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ігоря Сапожка , голову Броварської міської адміністрації.

Мер Броварів Ігор Сапожко зазначив, що таке перевантаження на вихідних спричинило відключення електроенергії в окремих будинках і цілих мікрорайонах. Енергетики роблять усе можливе для відновлення електропостачання.

Але міська влада "знову звертається до кожного мешканця громади з проханням не користуватися одночасно декількома енергоємними пристроями та якомога відповідальніше поставитися до заклику про економію електроенергії". При цьому очільник міста наголосив, що частота і тривалість відключень залежить від кожного броварчанина.