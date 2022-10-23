ua ru
Нд, 23 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Бровари частково без світла. Мешканців просять економити електрику

Новость на русском →
Бровари, Неділя 23 жовтня 2022 20:10
Бровари частково без світла. Мешканців просять економити електрику Фото: відключення енергоємних пристроїв суттєво економить енергію (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Впродовж 22-23 жовтня на Київщині значно збільшилося навантаження на електромережі. Як наслідок – у деяких районах Київської області, зокрема у Броварах, окрім планового відключення, сталося чимало аварійних ситуацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ігоря Сапожка, голову Броварської міської адміністрації.

Мер Броварів Ігор Сапожко зазначив, що таке перевантаження на вихідних спричинило відключення електроенергії в окремих будинках і цілих мікрорайонах. Енергетики роблять усе можливе для відновлення електропостачання.

Але міська влада "знову звертається до кожного мешканця громади з проханням не користуватися одночасно декількома енергоємними пристроями та якомога відповідальніше поставитися до заклику про економію електроенергії". При цьому очільник міста наголосив, що частота і тривалість відключень залежить від кожного броварчанина.

Сьогодні очікувалися чергові віялові відключення в низці областей, при цьому вони мали бути не настільки масштабними, як попередні. Через критичне збільшення споживання електроенергії відключення стосуватимуться Києва, Київської, Чернігівської, Черкаської і Житомирської областей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бровары
NEWS
Зеленський про погрози Шойгу: світ повинен максимально жорстко відреагувати
Зеленський про погрози Шойгу: світ повинен максимально жорстко відреагувати
DAILY
Андрій "Дюк" Понар: Війна затягнеться надовго, але росіяни так і залишаться в ізоляції
Юлія Акимовакоресподент Андрій "Дюк" Понар: Війна затягнеться надовго, але росіяни так і залишаться в ізоляції