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В Броварах завершили поисково-спасательные работы на месте авиакатастрофы

Фото: в Броварах завершили поисково-спасательные работы на месте авиакатастрофы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Броварах по состоянию на 15:45 18 января были завершены поисково-спасательные работы. На месте авиакатастрофы обнаружили 14 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

"По состоянию на 15:45 в г. Бровары поисково-спасательные работы завершены. Всего погибли 14 человек, из них один ребенок", - сказано в сообщении ГСЧС.

Также отмечается, что из-за авиакатастрофы пострадали 25 человек, среди них 11 детей.

Напомним, сегодня, 18 января, утром в Броварах Киевской области разбился вертолет.

В нем находилось руководство Министерства внутренних дел, а именно: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович.

Все детали происшествия можете узнать в материале РБК-Украина.

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Киевская областьБроварыГСЧСДенис Монастырский