В Броварах завершили поисково-спасательные работы на месте авиакатастрофы

В Броварах по состоянию на 15:45 18 января были завершены поисково-спасательные работы. На месте авиакатастрофы обнаружили 14 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram .

"По состоянию на 15:45 в г. Бровары поисково-спасательные работы завершены. Всего погибли 14 человек, из них один ребенок", - сказано в сообщении ГСЧС.

Также отмечается, что из-за авиакатастрофы пострадали 25 человек, среди них 11 детей.