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У Броварах підтвердили захворювання коронавірусом

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 18:57
У Броварах підтвердили захворювання коронавірусом
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Коронавірус підтвердили лабораторні дослідження

У Броварах офіційно підтвердили випадок захворювання коронавірусом у 21-річної дівчини. Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко Facebook.

За його словами, коронавірус був офіційно підтверджено лабораторним дослідженням. Дівчина була госпіталізована з підозрою на COVID-19 вчора, 23 березня в інфекційне відділення в Броварах.

"Дівчині 21 рік, на сьогоднішній день її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Попередньо відомо, що вона мала контакт з іноземцями", - повідомив Сапожко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що лабораторно було підтверджено два випадки захворювання коронавірусом в Тернопільській області. Обидва результати були лабораторно підтверджені у жителів Монастириського району.

Зазначимо, станом на 18:00 в Україні офіційно було підтверджено 97 випадків коронавіруса. З них 15 на території Київської області, ще 29 в місті Києві.

При цьому за минулу добу, 23 березня, офіційно підтверджено 11 випадків COVID-19, 10 з яких були на території Київської області.

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