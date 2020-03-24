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В Броварах подтвердили заболевание коронавирусом

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 18:57
В Броварах подтвердили заболевание коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Коронавирус подтвердили лабораторные исследования

В Броварах официально подтвердили случай заболевания коронавирусом у 21-летней девушки. Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко в Facebook.

По его словам, коронавирус был официально подтвержден лабораторным исследованием. Девушка была госпитализирована с подозрением на COVID-19 вчера, 23 марта в инфекционное отделение в Броварах.

"Девушке 21 год, на сегодняшний день ее состояние медики оценивают как средней тяжести. Предварительно известно, что она имела контакт с иностранцами", - сообщил Сапожко.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что лабораторно было подтверждено два случая заболевания коронавирусом в Тернопольской области. Оба результата были лабораторно подтверждены у жителей Монастырского района.

Отметим, по состоянию на 18:00 в Украине официально было подтверждено 97 случаев коронавируса. Из них 15 на территории Киевской области, еще 29 в городе Киеве.

При этом за прошлые сутки, 23 марта, официально подтверждено 11 случаев COVID-19, 10 из которых были на территории Киевской области.

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