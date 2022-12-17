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В Броварах выключили водоснабжение и тепло

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Бровары, Суббота 17 декабря 2022 10:36
В Броварах выключили водоснабжение и тепло Фото: Бровары остались без света и тепла (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Броварах (Киевская область) обесточены объекты критической инфраструктуры. Поэтому город остался без водоснабжения и тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Броваров Игорь Сапожко в Telegram.

"К сожалению, из-за вчерашних обстрелов энергообъектов российскими террористами возникла проблема с подачей электроэнергии на наши водоочистные сооружения. Поэтому сейчас должны временно приостановить услугу централизованного водоснабжения по городу", - отметил он.

Также в Броварах обесточены котельные, поэтому в городе нет централизованного отопления.

Мэр напомнил, что питьевую воду можно набрать в бюветах по адресу: ул. Грушевского, Олимпийская, Черных Запорожцев, бул. Независимости, парк "Приозерный".

Энергетики в Броварах уже работают над устранением повреждений.

Напомним, что в столице, Киевской, Одесской, Полтавской и Сумской областях продолжают экстренные отключения света после вчерашних атак на энергосистему.

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