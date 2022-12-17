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У Броварах вимкнули водопостачання та тепло

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Бровари, Субота 17 грудня 2022 10:36
У Броварах вимкнули водопостачання та тепло Фото: Бровари залишилися без світла та тепла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Броварах (Київська область) знеструмлені об'єкти критичної інфраструктури. Тому місто залишилося без водопостачання та тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Броварів Ігоря Сапожко в Telegram.

"На жаль, через учорашні обстріли енергооб'єктів російськими терористами, виникла проблема з подачею електроенергії на наші водоочисні споруди. Тож зараз мусимо тимчасово призупинити послугу централізованого водопостачання по місту", - зазначив він.

Також у Броварах знеструмлені котельні, тому і місті немає централізованого опалення.

Мер нагадав, що питну воду можна набрати у бюветах за адресами: вул. Грушевського, Чорних Запорожців, Олімпійська, бул. Незалежності, парк "Приозерний".

Енергетики у Броварах вже працюють над усуненням пошкоджень.

Нагадаємо, що у столиці, Київській, Одеській, Полтавській та Сумській областях продовжують екстрені відключення світла після вчорашніх атак на енергосистему.

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Бровари відключеня світла Водопостачання
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