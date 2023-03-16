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В Броварах произошел масштабный пожар в жилом доме (фото)

Иллюстративное фото: в Броварах произошел масштабный пожар в жилом доме (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Масштабный пожар произошел в одном из жилых домов частного сектора города Бровары.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на местные Telegram-каналы.

Сообщение о пожаре поступило в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, поступило около 19:18 четверга, 16 марта.

В настоящее время спасатели занимаются локализацией и ликвидацией возгорания. Предварительно в результате пожара никто не пострадал.

Правоохранители Киевской области выясняют все детали и причины возгорания.

Фото: пожар в Броварах 16 марта (dtp.kiev.ua)

Напомним, масштабный пожар произошел на одной из АЗС в Киевской области утром 16 марта. На территории заправки загорелась автоцистерна с бензином.

Недавно на проспекте Степана Бандеры в Киеве произошел масштабный пожар.

Также в Киеве 25 февраля произошел пожар на одном из предприятий в Подольском районе, огонь охватил склад лакокрасочной продукции.

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КиевБроварыГСЧСПожар