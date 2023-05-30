В Броварах отменили детские мероприятия из-за атак России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Броваров Игорь Сапожко в Telegram.

"В связи с напряженной ситуацией с безопасностью и активизацией ракетных атак, принято решение об отмене всех общегородских мероприятий ко Дню защиты детей", - говорится в сообщении.

Он добавил, что все детские развлекательные и спортивные активности будут проводиться в пришкольных лагерях, но условием является доступ детей к укрытиям.

Атаки России

Напомним, что в мае Россия уже 17 раз атаковала Киев. Эта ночь не стала исключением. Россия выпустила 31 дрон-камикадзе, силы ПВО сбили 29 из них. Большинство "Шахедов" ликвидировали на подступах столицы и в небе над Киевом.

Также вчера РФ дважды атаковала Украину. Ночью оккупанты выпустили ракеты и дроны-камикадзе. Днем россияне выпустили по Киеву 11 ракет по ОТРК "Искандер", часть из них были баллистическими.

К счастью, силы ПВО вчера ликвидировали все цели над столицей. Однако обломки ракет и дронов упали в нескольких районах Киева.

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