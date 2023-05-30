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У Броварах скасували дитячі заходи через атаки Росії

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Бровари, Вівторок 30 травня 2023 09:51
У Броварах скасували дитячі заходи через атаки Росії Фото: у Броварах скасовують дитячі заходи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Заходи до Дня захисту дітей у Броварах Київської області скасовують. Причиною цього стали масовані атаки Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Броварів Ігоря Сапожка в Telegram.

"У зв’язку з напруженою безпековою ситуацією та активізацією ракетних атак, прийнято рішення про скасування усіх загальноміських заходів до Дня захисту дітей", - йдеться у повідомленні.

Він додав, що усі дитячі розважальні та спортивні активності будуть проводитися у пришкільних таборах, але умовою є доступ дітей до укриттів.

Атаки Росії

Нагадаємо, що за травень Росія вже 17 разів атакувала Київ. Ця ніч не стала винятком. Росія випустила 31 дрон-камікадзе, сили ППО збили 29 з них. Більшість "Шахедів" ліквідували на підступах столиці та у небі над Києвом.

Також вчора РФ двічі атакувала Україну. Вночі окупанти випустили ракети та дрони-камікадзе. Вдень росіяни випустили по Києву 11 ракет з ОТРК "Іскандер", частина з них були балістичними.

На щастя, сили ППО вчора ліквідували всі цілі над столицею. Проте уламки ракет та дронів впали у декількох районах Києва.

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