В Броварах мужчина бросался на полицейских и угрожал оружием: видео задержания

В Броварах Киевской области нетрезвый мужчина с оружием в заведении нападал на полицейских, прибывших на место для его задержания. В настоящее время злоумышленник находится за решеткой, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины .

В правоохранительных органах уточнили, что инцидент в Броварах произошел еще позавчера вечером, 8 мая.

Отмечается, что он совершал хулиганство в заведении.

"Когда полицейские прибыли по вызову, он продолжил совершать хулиганские действия, стал бросаться на полицейских, в затем достал оружие и угрожал правоохранителям. Полицейские задержали мужчину и изъяли оружие", - рассказали в Нацполиции.

Фигурантом оказался ранее судимый 50-летний местный житель. Следователи объявили задержанному подозрения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 296, ч. 1 и 2 ст. 345 УК.

"Ему объявлены подозрения за хулиганство, угрозы убийством полицейскому и нанесение телесных повреждений полицейскому. По этим статьям Уголовного кодекса ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания", - рассказали в полиции.

В правоохранительных органах добавили, что в ближайшее время суд изберет фигуранту меру пресечения.

Кроме того, в Нацполиции обнародовали видео задержания злоумышленника в Броварах вечером 8 мая.

Другие случаи нападений на полицейских

Напомним, недавно, 19 апреля, в Винницкой области произошел резонансный случай нападения на представителей правоохранительных органов, повлекший гибель 20-летнего патрульного. Нападавшие скрылись с места событий, но уже 21 апреля были задержаны в Одесской области. Выяснилось, что фигурантами оказались военнослужащие: отец и сын, которые прежде покинули самовольно воинскую часть и похитили табельный пистолет.

Также сообщалось, что в конце января во время комендантского часа в Ровенской области водитель иномарки избил работника полиции. За совершенное мужчине грозит до 5 лет за решеткой.