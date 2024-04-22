Второму подозреваемому в расстреле полицейских в Винницкой области избрали меру пресечения

Суд решил избрать меру пресечения в виде ареста второму подозреваемому в нападении на полицейских в Винницкой области.

Отметим, сегодня, 22 апреля, с уд также избрал меру пресечения отцу Виталия Валерию Василаке . Его поместят в следственный изолятор.

Судья также решил не предусматривать для Василаке возможности внести залог для выхода из СИЗО.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 20 апреля злоумышленники напали на полицейских в Винницкой области. Правоохранители хотели проверить их автомобиль, но мужчины не согласились и открыли огонь. В результате один полицейский был убит, а второй - получил ранения.

Полицейские начали поиск нападавших. Их обнаружили уже на следующий день в Одесской области. Злоумышленниками оказались двое военнослужащих - отец и сын, которые самовольно покинули военную часть.

Теперь за расстрел полицейских злоумышленникам грозит пожизненный срок.

Более детально об инциденте - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.