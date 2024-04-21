Расстрел полиции. Появилось видео задержания нападавших

Нацполиция показала видео задержания мужчин, подозреваемых в нападении на полицейских в Винницкой области. В результате нападения один полицейский погиб, а еще один получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию .

"В результате сложной и успешной полицейской операции нападавшие были задержаны. Они прятались в заброшенном здании на территории Одесской области и намеревались уехать за границу Украины", - рассказали в Нацполиции.

Полицейские также разыскали автомобиль нападавших. В автомобиле нашли и изъяли окровавленную одежду, обувь фигурантов, документы и другие вещественные доказательства.

"Задержанные называют мотивом нападения на полицейских то, что они перевозили боевые гранаты. Однако, так ли это, устанавливает следствие", - добавили в Нацполиции.