В Ровенской области водитель жестоко избил полицейского: ему грозит до 5 лет за решеткой
Во время комендантского часа в Ровенской области водитель иномарки избил сотрудника полиции. За совершенное мужчине грозит до 5 лет за решеткой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Ровенской области.
"Вчера, 29 января, около двух ночи в Остроге агрессивный 54-летний мужчина нанес работнику сектора реагирования патрульной полиции ОП № 3 (город Острог) телесные повреждения. Злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания", - отмечают в ведомстве.
Как информируют в полиции, во время патрулирования в комендантский час на одной из улиц города патрульный экипаж обнаружил автомобиль "Volkswagen Golf".
"Однако, водитель законное требование об остановке проигнорировал и добавил скорость, проигнорировав на перекрестке знак о проезде без остановки запрещен", - говорится в сообщении.
Нетрезвый водитель напал на полицейского
После удачной остановки нарушителя оказалось, что 54-летний житель Хмельницкой области имел признаки алкогольного опьянения. Он отказался от прохождения осмотра.
Когда один из инспекторов составлял админматериалы, нарушитель начал нецензурно выражаться в адрес другого полицейского и дергать его за форменную одежду.
"Потом агрессивный дебошир нанес телесные повреждения инспектору - у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы и осаждение", - информируют в пресс-службе полиции.
Мужчину задержали за совершенное. Согласно выводам медосмотра, он был в состоянии алкогольного опьянения.
Подозрение и угроза реального срока
По факту нападения на полицейского начато досудебное расследование. Кроме того, на нарушителя составили 6 админматериалов за нарушение ПДД. 54-летнему мужчине сообщили о подозрении за совершенное. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Фигуранту грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком до 5 лет.
Работа полиции
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