В Ровенской области водитель жестоко избил полицейского: ему грозит до 5 лет за решеткой

Во время комендантского часа в Ровенской области водитель иномарки избил сотрудника полиции. За совершенное мужчине грозит до 5 лет за решеткой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Ровенской области.

"Вчера, 29 января, около двух ночи в Остроге агрессивный 54-летний мужчина нанес работнику сектора реагирования патрульной полиции ОП № 3 (город Острог) телесные повреждения. Злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания", - отмечают в ведомстве.

Как информируют в полиции, во время патрулирования в комендантский час на одной из улиц города патрульный экипаж обнаружил автомобиль "Volkswagen Golf".

"Однако, водитель законное требование об остановке проигнорировал и добавил скорость, проигнорировав на перекрестке знак о проезде без остановки запрещен", - говорится в сообщении.

Нетрезвый водитель напал на полицейского

После удачной остановки нарушителя оказалось, что 54-летний житель Хмельницкой области имел признаки алкогольного опьянения. Он отказался от прохождения осмотра.

Когда один из инспекторов составлял админматериалы, нарушитель начал нецензурно выражаться в адрес другого полицейского и дергать его за форменную одежду.

"Потом агрессивный дебошир нанес телесные повреждения инспектору - у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы и осаждение", - информируют в пресс-службе полиции.

Мужчину задержали за совершенное. Согласно выводам медосмотра, он был в состоянии алкогольного опьянения.

Подозрение и угроза реального срока

По факту нападения на полицейского начато досудебное расследование. Кроме того, на нарушителя составили 6 админматериалов за нарушение ПДД. 54-летнему мужчине сообщили о подозрении за совершенное. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Фигуранту грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком до 5 лет.