Всі кинуті автомобілі біля будівлі вокзалу в Харкові будуть евакуйовані

Поліція Харкова звертається до власників автомобілів, які планують залишати свій транспорт на території залізничного вокзалу на невизначений термін.

"Останнім часом через велику кількість автомобілів в районі Південної залізниці утворився затор. Швидше за все, їх власники евакуювалися, залишивши автомобілі на території залізничного вокзалу", - підкреслили в поліції.

Вони додали, що затор заважає вільному руху людей, службового транспорту, а також створює серйозну небезпеку при обстрілі.

"У зв'язку з цим, всі автомобілі, що стоять на території, прилеглій до Південної залізниці, будуть евакуйовані. Поліцейські не будуть розбиратися з причинами, і будуть звільняти територію від покинутих автомобілів. Поліція звертається до водіїв з проханням залишати ключі від автомобіля в замку запалювання або на сидінні", - сказано в повідомленні.

Працівники поліції забезпечуватимуть порядок та можливість іншим людям вільно дістатися до будівлі Південної залізниці, а службовому транспорту поліції, медиків, рятувальників - оперативно надавати допомогу у разі потреби.

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