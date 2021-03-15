У Гаазі силовики нацькували собак на протестуючих проти карантину, є постраждалі
У нідерландському місті Гаага пройшла акція протесту проти карантинних обмежень. Для розгону демонстрантів силовики застосували водомети, кінну поліцію і службових собак.
Про це повідомляє NOS.
Наголошується, що на акції протесту були присутні значно більше дозволених 200 осіб. При цьому демонстранти не дотримувалися обмежувальні правила - були без масок і не дотримувалися соціальну дистанцію.
Після того, як число протестуючих перевищило допустиму норму, правоохоронці звернулися до демонстрантів з проханням покинути акцію протесту. Після відмови, силовики приступили до розгону учасників протесту. При цьому використовувалися водомети, кийки, кінна поліція, а також службові собаки.
Kleurrijk Den Haag #protest#Malieveld#DenHaag pic.twitter.com/CPxTyKuqOi— #Maardatwistjewel (@Maardatwistjew1) March 14, 2021
За інформацією поліції, двоє протестувальників постраждали від собак. При цьому силовики відзначили, що протестувальники ображали і атакували кінолога, після чого той зробив попереджувальний постріл, а потім відпустив собаку.
Також під час зіткнення поліцейський штовхнув жінку, яка потрапила під їде автомобіль. У поліції заявили, що це було ненавмисним.
Undercover agent gooit iemand voor de bus. #malieveld pic.twitter.com/Yu5wNRacqN— Jhim van Bemmel (@JhimvanBemmel) March 14, 2021
В результаті протест вдалося розігнати. У ході зіткнень було затримано 20 демонстрантів.
Фото: протест в Гаазі (GettyImages)
Нагадаємо, сутичками закінчилася акція протесту проти карантину в німецькому місті Дрезден. В результаті зіткнень постраждали 12 правоохоронців.
Також РБК-Україна писало, що на минулих вихідних тисячі людей вийшли на протест проти карантину в Австрії.