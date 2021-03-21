В Амстердамі затримали понад 50 учасників антикарантинних демонстрацій
У столиці Нідерландів Амстердамі в суботу пройшли масштабні протести проти карантинних обмежень, введених через COVID-19. В результаті правоохоронці затримали 58 учасників протестів.
Про це повідомляє NOS.
Як пояснили правоохоронці, затримання відбулося через те, що акція протесту на Музейній площі була неузгодженою, а демонстранти не дотримувалися карантинні обмеження. У муніципалітеті додали, що це була "стихійна демонстрація", при цьому учасники протесту ображали правоохоронців.
Влада Амстердама відзначили, що демонстранти можуть збиратися інших частинах містах, однак Музейна площа позначена як зона ризику і тут заборонені масові зібрання громадян.
Всього в акції протесту взяли участь 1400 осіб.
Heel Nederland vindt dat blijkbaar normaal.— Roel du Pree (@ducom99) March 21, 2021
Het hypocriet dat in coronatijd bij een demo tegen politiegeweld stond te pronken laat op het Museumplein al wekenlang de politie met geweld inhakken op vreedzame demonstranten die van hun grondrecht gebruik maken.
Niemand doet iets. https://t.co/IekrcLDVQx pic.twitter.com/JcycWFyaMx
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Європі прокотилася хвиля карантинних протестів. Демонстрації пройшли в Сербії, Швейцарії, Польщі, Бельгії, Фінляндії та інших країнах ЄС. А в англійській столиці Лондоні затримали 33 осіб.
Також повідомлялося, що тиждень тому в нідерландському місті Гаага пройшла акція протесту проти карантинних обмежень. Для розгону демонстрантів силовики застосували водомети, кінну поліцію і службових собак.