Бронирование от мобилизации в "Дії" могут поставить на паузу, - источник

Решение приостановить бронирование через "Дію" было принято на уровне Ставки верховного главнокомандующего. Но на данный момент ожидают его официального объявления, уточнил источник РБК-Украина.

Однако пока, как отметил источник, окончательно непонятно, как будет выглядеть процесс, поскольку на Ставке обсуждались разные варианты. Например, закрыть возможность бронирования только тем, кто еще не подтвердил критичность, или наоборот - для всех бизнесов сразу.

Ориентировочно, бронирование будет на паузе до 1 сентября. По словам источника, предварительно, после вступления решения в силу, заявки на бронирование, которые уже были на обработке, будут проработаны. А вот подать новые заявки бизнес не сможет.

Постепенно возможность бронирования планируется открывать для предприятий, которые переподтвердят свою критичность по новым критериям.

Что касается перебронирования работников, то, по данным источника, оно может быть доступным предприятиям, которые переподтвердят критичность.

Что известно об изменениях в бронировании

Напомним, в конце мая Кабмин обновил правила бронирования, а также поручил ответственным органам власти пересмотреть критерии предоставления критичности бизнесу. Среди ключевых изменений - повышение требования по средней зарплате работников.

У бизнеса будет время до 1 сентября, чтобы переподтвердить свою критичность по новым критериям и правилам. Те, кто не сможет этого сделать, потеряют критичность, а его работники - бронирование.

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