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Бронирование работников. Работодателям изменили сроки подачи документов

Фото: украинский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Сегодня, 28 апреля, Кабинет Министров Украины изменил порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

Согласно новым правилам теперь необходимо в срок не более 5 рабочих дней органам государственной власти, другим государственным органам подать списки с соответствующими работниками в Генеральный штаб Вооруженных Сил (СБУ, Службу внешней разведки). Там их должны проверить и утвердить.

Далее Генштаб (СБУ, Служба внешней разведки) в срок не более 10 рабочих дней должен передать эти списки Минэкономики. В свою очередь Минэкономики должно в срок не более 5 рабочих дней принять решение о бронировании военнообязанных.

Затем он должен быть зачислен на специальный военный учет территориальным центром комплектования и социальной поддержки в срок не более 5 рабочих дней.

Напомним, ранее Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, расширяющий перечень учреждений и предприятий, работники которых подлежат бронированию.

Также мы сообщали, что Кабинет Министров Украины на заседании 30 декабря принял решение об автоматическом продлении срока действия бронирования для военнообязанных.

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