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ПВО и не только. Резников обсудил с главой Пентагона планы завтрашнего "Рамштайна"

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Понедельник 17 июля 2023 22:39
ПВО и не только. Резников обсудил с главой Пентагона планы завтрашнего "Рамштайна" Фото: Ллойд Остин и Алексей Резников (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Министр обороны Украины Алексей Резников сегодня, 17 июля, провел разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Пентагона.

Отмечается, что министры обсуждали приоритеты завтрашнего виртуального заседания Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн" - ред.).

На нем основное внимание будет уделено ближайшим потребностям Украины в противовоздушной обороне и боеприпасах, а также поддержке и материально-техническому обеспечению Украины в долгосрочной перспективе.

"Остин проинформировал министра Резникова об усилиях США по оказанию помощи в области безопасности, а министр Резников представил обновленную информацию о событиях на фронте", - говорится в сообщении.

Информация от Резникова

Министр обороны Украины сообщил, что они с Остином обменялись впечатлениями о саммите НАТО в Вильнюсе и обсудили способы ускорения движения Украины к оперативной совместимости с Североатлантическим альянсом.

Также Резников поблагодарил Остина и американский народ за поставки кассетных боеприпасов.

"Мы будем использовать их с умом, с осторожностью и в строгом соответствии с заранее оговоренными условиями", - добавил глава Минобороны Украины.

Новое заседание "Рамштайна"

Сегодня министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что новое, 14-е, заседание в формате "Рамштайн" состоится во вторник 18 июля.

Резников рассказал, что после саммита НАТО в Вильнюсе, он взял небольшой перерыв от деятельности в публичном пространстве. Однако министр доволен встречей Североатлантического союза.

Прошлая встреча состоялась 15 июня 2023 года в Брюсселе. На нем обсудили текущие военные нужды Украины и оказали необходимую помощь.

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