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Водителей на оккупированной части Донецкой области принуждают менять "права", - Генштаб

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Четверг 02 февраля 2023 07:36
Водителей на оккупированной части Донецкой области принуждают менять "права", - Генштаб Фото: оккупанты принуждают украинцев менять водительские удостоверения (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Оккупационный режим в ряде районов Донецкой области заставляет водителей менять украинские удостоверения на "права" стандарта РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Противник продолжает насаждать российское гражданство гражданам Украины временно оккупированных территорий Донецкой области. В Горловке продолжаются принудительные меры по получению водителями новых удостоверений по российскому стандарту, что при отсутствии паспорта гражданина РФ невозможно", - говорится в сообщении.

Сообщается, что работникам транспортных предприятий захватчики определили крайний срок замены украинских "прав" до 1 мая 2023 года. Тех, кто не выполнит поставленные требования, намерены увольнять.

Ранее мы писали, что россияне готовятся к новой волне мобилизации на временно оккупированных территориях, в частности в Горловке Донецкой области.

Также сообщалось, что Россия больше не эвакуирует своих раненых солдат во временно оккупированную Горловку (Донецкая область), поскольку в ней переполнены все больницы.

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Горловка Донецкая область окупанти Водительские права
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