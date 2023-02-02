Водителей на оккупированной части Донецкой области принуждают менять "права", - Генштаб

Оккупационный режим в ряде районов Донецкой области заставляет водителей менять украинские удостоверения на "права" стандарта РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Противник продолжает насаждать российское гражданство гражданам Украины временно оккупированных территорий Донецкой области. В Горловке продолжаются принудительные меры по получению водителями новых удостоверений по российскому стандарту, что при отсутствии паспорта гражданина РФ невозможно", - говорится в сообщении. Сообщается, что работникам транспортных предприятий захватчики определили крайний срок замены украинских "прав" до 1 мая 2023 года. Тех, кто не выполнит поставленные требования, намерены увольнять.