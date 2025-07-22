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Британца осудили за работу на разведку РФ: передал личные данные экс-министра обороны

Фото: бывший министр обороны Британии Грант Шаппс (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Британии суд признал виновным мужчину, который за деньги предоставил российской разведке личную информацию о бывшем министре обороны Гранте Шаппсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам прокуроров, 65-летний Говард Филлипс предложил домашний адрес и номер телефона Шаппса двум людям, которых считал агентами российских спецслужб, но которые на самом деле были британскими агентами под прикрытием.

Филлипс отрицал обвинения в действиях, направленных на оказание существенной помощи иностранной разведывательной службе. За это преступление предусмотрено до 14 лет заключения.

Во время судебного разбирательства в Винчестерском королевском суде он заявил, что пытался "вывести на чистую воду и разоблачить иностранного агента". Однако во вторник присяжные признали его виновным по закону о национальной безопасности. Приговор будет вынесен позже.

В начале суда прокурор заявил, что Филлипс предложил помощь якобы российской разведке "не обязательно из идеологических соображений или симпатий к России". По его словам, он искал "легкую и, возможно, интересную или увлекательную работу за легкие деньги".

В марте 2024 года к Филлипсу обратились лица под прикрытием, которые выдавали себя за агентов России по имени Саша и Дима. Они попросили его сохранить файл на чистый USB-носитель, а затем спрятать его внутри припаркованного велосипеда на одной из улиц Лондона.

В мае 2024 года Филлипс встретился с Димой и заявил, что знает домашний адрес Шаппса, его телефонный номер, а также место хранения его частного самолета, поскольку бывал у него дома.

Филлипс также предложил логистическую поддержку. В частности, бронировал отель и покупал мобильный телефон для якобы иностранной разведки.

 

Напомним, ранее в Эстонии суд признал двух граждан Молдовы виновными в поджоге ресторана "Слава Украине". Как выяснилось, они работали на российскую разведку (ГРУ).

Также в прошлом году в Польше суд приговорил двух мужчин, обвиняемых в шпионаже в пользу российской разведки, к четырем годам тюремного заключения.

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