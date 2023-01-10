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Россияне заняли большую часть Соледара, но вряд ли смогут окружить Бахмут, - разведка Британии

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Украина, Вторник 10 января 2023 09:25
Россияне заняли большую часть Соледара, но вряд ли смогут окружить Бахмут, - разведка Британии Фото: российская армия пытается окружить Бахмут (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Наступление на Соледар было предпринято с целью окружить Бахмут. Однако украинские силы сохраняют стабильные глубокие оборонительные рубежи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, в последние четыре дня российские войска и силы "Вагнера" провели тактическое наступление на небольшой донбасский город Соледар и, вероятно, контролируют большую часть населенного пункта.

"Соледар находится в 10 км к северу от Бахмута, захват которого, вероятно, продолжает оставаться главной оперативной задачей России", - отмечается в сообщении.

По данным британской разведки, наступление на Соледар, скорее всего, является попыткой обойти Бахмут с севера и разрушить украинские пути сообщения.

В Соледаре бои велись в том числе за входы в заброшенные 200-километровые туннели соляных шахт, которые проходят под районом. Обе стороны, вероятно, обеспокоены тем, что их могут использовать для проникновения в тыл.

"Несмотря на усилившееся давление на Бахмут, Россия вряд ли сможет сразу же окружить город, потому что украинские силы сохраняют стабильные глубокие оборонительные рубежи и контролируют пути снабжения", - говорится в сообщении Минобороны Британии.

Напомним, ранее британская разведка разъяснила жестокую тактику группы "Вагнера" под Бахмутом.

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