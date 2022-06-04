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Британську компанію Абрамовича через санкції продадуть за рекордно низькою ціною

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Лондон, Субота 04 червня 2022 03:45
Британську компанію Абрамовича через санкції продадуть за рекордно низькою ціною Фото: мільярдер Роман Абрамович (facebook.com/RomanArkadyevichAbramovich)
Автор: Артур Родивилов

Британський оператор зв'язку Truphone, що належить російському бізнесменові Роману Абрамовичу і його партнерам, буде проданий за рекордно низькою ціною. Всього за 1 фунт стерлінгів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Рішення про продаж Truphone прийнято на тлі введення санкцій щодо Абрамовича британською та європейською владою. Уточнюється, що російському олігарху належить 23 відсотки акцій компанії. Решта належать його партнерам по гірничо-металургійній компанії Evraz Олександру Абрамову і Олександру Фролову.

За інформацією співрозмовників видання, покупцями стануть німецький бізнесмен Хакан Коч, що займається вживаними автомобілями, і його партнер по бізнесу Піррос Куссіос, який раніше вже мав відношення до сфери телекомунікацій. При цьому Коч отримає 90 відсотків акцій, в той час, як Куссіосу дістанеться десять відсотків.

Як повідомляє FT, в рамках операції нинішні власники Truphone зобов'язуються інвестувати в компанію понад 10 млн фунтів стерлінгів (12,5 млн доларів), а також погасять борги компанії. Відзначається, що, за умовами угоди, у разі, якщо вартість компанії зросте, нинішні власники отримають до третини коштів, які вони спочатку інвестували в Truphone.

За даними видання, угода буде укладена вже в червні.

Нагадаємо, в травні Абрамович через санкції британського уряду продав футбольний клуб "Челсі", яким володів з 2003 по 2022 роки. Покупцями став консорціум "Боелі". Зазначалося, що сума угоди становить понад 5 мільярдів доларів.

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