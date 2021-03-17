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"Британський" штам коронавірусу виявили вже у 118 країнах, - ВООЗ

Автор: Андрій Козловський

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що новий штам коронавірусу, який спочатку зафіксували у Великій Британії, виявили ще у низці країн. Тепер він циркулює у 118 країнах світу.

Про це йдеться в епідеміологічному бюлетені ВООЗ.

Як повідомляється, різновид коронавірусу VOC-202012/01, який більш відомий як "британський" штам коронавірусу, минулого тижня виявили ще у 8 країнах. Крім того, "південноафриканський" штам коронавірусу, що отримав маркування 501Y.V2, виявлено ще у 6 країнах, а загалом - у 64.

Різновид коронавірусу, виявлений раніше в Бразилії та Японії, був зафіксований ще в 6 країнах, тепер він присутній у 38 державах.

За підрахунками організації, за тиждень з 8 по 14 березня у світі було зафіксовано 3 033 213 нових випадків зараження коронавірусом. Це на 10% більше, ніж за попередній тижневий період.

Крім того, кількість летальних випадків продовжує знижуватися і сягнула 58 698. Востаннє такі показники були зафіксовані 4 місяці тому.

Нагадаємо, вірусологічна лабораторія клініки "Шаріте" підтвердила, що в Україні циркулює "британський" штам коронавірусу. Зокрема, цей варіант вірусу виявили у Вінницькій та Закарпатській областях.

Також РБК-Україна писало, що "британським" штамом коронавірусу хворіють люди віком 20-40 років.

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