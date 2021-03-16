У Вінницькій та Закарпатській областях виявили "британський" штам коронавірусу

Вірусологічна лабораторія клініки "Шаріте" підтвердила, що в Україні циркулює "британський" штам коронавірусу. Зокрема, цей варіант вірусу виявили у Вінницькій та Закарпатській областях.

Як повідомляється, ЦГЗ отримав результати секвенування останніх 152 зразків із 200, відправлених на дослідження в Німеччину. Після цього стало відомо, що на території Вінницької (чотири зразки) та Закарпатської (два зразки) областей є мутовані штами коронавірусу, які мають британське походження.

Раніше отримані результати секвенування з клініки "Шаріте" виявили в Україні циркуляцію 18 мутованих штамів. Вони походять із країн Європи (Італія, Данія, Бельгія та ін.), Азії, Великої Британії та Австралії.

Зазначається, що циркуляцію мутованих штамів, які мають південно-африканське або бразильське походження, поки що не виявлено.