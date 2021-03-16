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У Вінницькій та Закарпатській областях виявили "британський" штам коронавірусу

Новость на русском → Україна, Вівторок 16 березня 2021 12:57
У Вінницькій та Закарпатській областях виявили "британський" штам коронавірусу Фото: коронавірус (УНІАН)
Автор: Андрій Козловський

Вірусологічна лабораторія клініки "Шаріте" підтвердила, що в Україні циркулює "британський" штам коронавірусу. Зокрема, цей варіант вірусу виявили у Вінницькій та Закарпатській областях.

Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров’я України.

Як повідомляється, ЦГЗ отримав результати секвенування останніх 152 зразків із 200, відправлених на дослідження в Німеччину. Після цього стало відомо, що на території Вінницької (чотири зразки) та Закарпатської (два зразки) областей є мутовані штами коронавірусу, які мають британське походження.

Раніше отримані результати секвенування з клініки "Шаріте" виявили в Україні циркуляцію 18 мутованих штамів. Вони походять із країн Європи (Італія, Данія, Бельгія та ін.), Азії, Великої Британії та Австралії.

Зазначається, що циркуляцію мутованих штамів, які мають південно-африканське або бразильське походження, поки що не виявлено.

Нагадаємо, що "британський" штам коронавірусу в Україні вперше офіційно підтвердили 4 березня.

Крім того, повідомлялось, що "британським" штамом коронавірусу хворіють люди віком 20-40 років. Саме тому акцент щодо дотримання карантинних норм потрібно робити у закладах, де працює і відпочиває молодь.

Також РБК-Україна писало, що нові штами коронавірусу втричі заразніші та вражають не тільки легені.

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