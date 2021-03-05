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"Британським" штамом COVID хворіють люди віком 20-40 років, - Рубан

Новость на русском → Україна, П'ятниця 05 березня 2021 22:48
"Британським" штамом COVID хворіють люди віком 20-40 років, - Рубан Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

"Британським" штамом коронавірусу хворіють люди віком 20-40 років. Саме тому акцент щодо дотримання карантинних норм потрібно робити у закладах, де працює і відпочиває молодь.

Про це сказав в ефірі "Громадського радіо" начальник головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан.

За його оцінкою, зростання в Україні кількості хворих на коронавірус є прогнозованим, і якби не післяноворічний локдаун, то така ситуація спостерігалася б наприкінці січня.

При цьому Рубан вважає, що додаткових обмежувальних заходів в Києві наразі не потрібно запроваджувати.

"Щодня складають близько 20-30 адмінпротоколів (щодо порушення протиепідеміологічних норм), але це не ті шалені цифри, які були спочатку епідемії, коли ми складали по 50-100. Через циркуляцію нових збудників штамів, акцент щодо дотримання карантинних норм потрібно робити саме у закладах, де працює і відпочиває молодь", - сказав він.

Нагадаємо, 5 березня МОЗ України повідомив про 10 155 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень за минулу добу - в Києві та Вінницькій області. За весь час пандемії в Україні захворіли коронавірусом 1 384 917 осіб; одужали від COVID 1 191 022 людини; померли 26 763 пацієнти.

Додамо, в Україні продовжується кампанія з вакцинації населення від коронавірусу. За весь час зробили 12 481 щеплення.

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