"Британським" штамом COVID хворіють люди віком 20-40 років, - Рубан

"Британським" штамом коронавірусу хворіють люди віком 20-40 років. Саме тому акцент щодо дотримання карантинних норм потрібно робити у закладах, де працює і відпочиває молодь.

Про це сказав в ефірі " Громадського радіо " начальник головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан.

За його оцінкою, зростання в Україні кількості хворих на коронавірус є прогнозованим, і якби не післяноворічний локдаун, то така ситуація спостерігалася б наприкінці січня.

При цьому Рубан вважає, що додаткових обмежувальних заходів в Києві наразі не потрібно запроваджувати.

"Щодня складають близько 20-30 адмінпротоколів (щодо порушення протиепідеміологічних норм), але це не ті шалені цифри, які були спочатку епідемії, коли ми складали по 50-100. Через циркуляцію нових збудників штамів, акцент щодо дотримання карантинних норм потрібно робити саме у закладах, де працює і відпочиває молодь", - сказав він.