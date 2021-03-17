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"Британский" штамм коронавируса обнаружили уже в 118 странах, - ВОЗ

Автор: Андрей Козловский

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что новый штамм коронавируса, который изначально зафиксировали в Великобритании, обнаружили еще в ряде стран. Теперь он циркулирует в 118 странах мира.

Об этом говорится в эпидемиологическом бюллетене ВОЗ.

Как сообщается, разновидность коронавируса VOC-202012/01, который более известен как "британский" штамм коронавируса, на прошлой неделе выявили еще в 8 странах. Кроме того, "южноафриканский" штамм коронавируса, получивший маркировку 501Y.V2, выявлен еще в 6 странах, а в целом - в 64.

Разновидность коронавируса, обнаруженный ранее в Бразилии и Японии, был зафиксирован еще в 6 странах, теперь он присутствует в 38 государствах.

По подсчетам организации, за неделю с 8 по 14 марта в мире было зафиксировано 3 033 213 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 10% больше, чем за предыдущий недельный период.

Кроме того, количество летальных случаев продолжает снижаться и достигла 58 698. В последний раз такие показатели были зафиксированы 4 месяца назад.

Напомним, вирусологическая лаборатория клиники "Шарите" подтвердила, что в Украине циркулирует "британский" штамм коронавируса. В частности, этот вариант вируса обнаружили в Винницкой и Закарпатской областях.

Также РБК-Украина писало, что "британским" штаммом коронавируса болеют люди в возрасте 20-40 лет.

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