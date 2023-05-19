Британский премьер на саммите G7 передал "прямое послание" Путину

Великобритания и другие страны Запада не намерены прекращать поддержку Украины. Российскому президенту Владимиру Путину передано прямое послание: "Мы никуда не уйдем".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Великобритании Риши Сунака для Sky News.
"России необходимо знать, что мы и другие страны непоколебимы в своей решимости поддерживать Украину ресурсами, необходимыми ей для самозащиты, не только здесь и сейчас ресурсами, но и в долгосрочной перспективе", - сказал премьер во время саммита G7 в Хиросиме.
Несколькими часами ранее Сунак объявил о запрете на импорт российских алмазов и сказал Sky News, что, по его мнению, другие страны G7 последуют его примеру в эти выходные.
Напомним, лидеры "Большой семерки" (G7) на саммите в Хиросиме подтвердили свое обязательство оказывать "финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку, в которой нуждается Украина, столько, сколько потребуется".
Ранее Риши Сунак ответил на недовольство Кремля по поводу передачи Украине крылатых ракет Storm Shadow. Сунак заявил, что Кремлю важно знать, что Британия "никуда не уйдет", добавив, что "мы здесь надолго".
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