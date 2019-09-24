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Британський парламент відновить роботу в середу

Новини » В світі    24.09.2019 - 16:03
Британський парламент відновить роботу в середу
Фото: Джон Беркоу (flickr.com/meandmyshadow)

Спікер парламенту Беркоу планує почати роботу в середу в 11:30 за місцевим часом

Парламент Великобританії продовжить свою роботу в середу, 25 вересня, після того, як Верховний суд визнав неправомірним рішення прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона відправити уряд у відпустку до 14 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами спікера палати громад Джоном Беркоу, він доручив депутатам готуватися до засідання, яке має відбутися в середу, 25 вересня.

"Я доручив депутатам готуватися до відновлення діяльності палати громад, так як рішення про перерву в роботі парламенту було незаконним і недійсним. Зокрема, я доручив владі палати зробити такі кроки, які необхідні для забезпечення того, щоб засідала палата громад завтра, і щоб це було в 11:30 (за місцевим часом - ред.)", - повідомив Беркоу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 24 вересня Верховний суд Великобританії визнав неправомірним рішення про перерву в роботі парламенту. Таке рішення прийняли всі 11 суддів колегії. Повідомляється, що таке рішення є унікальним, адже фактично визнає Джонсона винним у зловживанні владою.

Також повідомлялося, що парламент Великобританії прийняв законопроект про відстрочку Brexit. Проект закону був підписаний королевою Британії Єлизаветою II.

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