Британський парламент втретє відхилив угоду по Brexit

Палата громад Британії втретє відкинула угоду про вихід Великобританії з ЄС (Brexit). Проти проголосували 344 депутатів, за - 286, повідомляє прес-служба уряду.

Відзначимо, що це була третя спроба прийняти угоду Терези Мей з Європейським союзом. До цього два голосування в парламенті Британії також провалилися.

У зв'язку з провалом уже третього голосування Дональд Туск скликав позачергову раду ЄС на 10 квітня.

РБК-Україна писало, що Євросоюз допустив відстрочку Brexit до 31 березня 2020 року.

Наголошується, що всього британські законодавці відхилили вісім альтернативних варіантів для угоди з Брюсселем щодо Brexit. За словами спікера палати громад Джоном Беркоу, проти ініціативи, згідно з якою Британія повинна була створити митний союз з ЄС, проголосували 272 парламентарія. Ще 295 законодавців висловилися проти пропозиції, в рамках якого в Британії повинен був пройти другий референдум з Brexit.

Як відомо, уряд Великобританії відхилив петицію за скасування Brexit, яка набрала 5,8 млн підписів