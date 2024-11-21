Британский генерал: мы готовы к бою с войсками Путина в Восточной Европе

Магоуэна во время выступления в оборонном комитете Палаты общин Великобритании спросили, сколько британских бригад может быть переброшено на восточный фланг НАТО в случае серьезной эскалации со стороны России.

В ответ генерал-лейтенант заверил, что если бы Британию попросили сражаться сегодня вечером, она бы это сделала.

"Я не думаю, что кто-то в этом зале должен питать иллюзии по поводу того, что если бы русские вторглись в Восточную Европу сегодня вечером, то мы бы встретили их в этом бою", - заверил Магоуэн.

Он уточнил, что Вооруженные силы Великобритании имеют "ряд оперативных вызовов и оперативных преимуществ".