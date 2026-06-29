Британский флот меняет систему защиты на фоне угрозы РФ

Вместо эсминцев типа 83 в море появятся общебоевые суда (CCV). Британия планирует приобрести не менее шести таких единиц. Построить такие суда можно уже в 2030-х годах.

Новые корабли станут базой для беспилотников. Минобороны хочет расширить огневую мощность флота, но при этом количество экипажа и расходы не будут расти пропорционально. Суда будут работать вместе с фрегатами типа 26 и 31.

Старые планы по эсминцам с управляемыми ракетами официально вычеркнули из инвестиционной программы.

Почему так резко изменилась парадигма флота Британии

Все из-за активизации РФ в Атлантике. Министры обеспокоены состоянием подводных кабелей, поэтому флот получит автономные подводные дроны и сенсорные платформы. Это позволит эффективно следить за активностью Кремля.

Для противодействия угрозам Великобритания запускает три специальных программы:

Атлантический бастион;

Атлантический щит;

Атлантический удар.

Они направлены на защиту Северной Атлантики и Крайнего Севера. Российские подлодки больше не будут чувствовать себя свободно в этих водах.

Охота за теневым флотом РФ

Британские коммандос получат 500 миллионов фунтов стерлингов на скоростные катера и ударные беспилотники. Элитные подразделения будут сосредоточены на Полярном круге.

Чиновники говорят, что технику можно использовать для захвата судов российского теневого флота.

Вопрос финансирования был сложным. Бывший министр обороны Джон Гили даже ушел в отставку из-за споров по бюджету. Его преемник, Дэн Джарвис, завоевал дополнительные 14,5 миллиарда фунтов стерлингов. Это меньше, чем просили военные, но достаточно для старта масштабной модернизации.