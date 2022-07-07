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Британський банк HSBC веде переговори щодо продажу російських активів

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Лондон, Четвер 07 липня 2022 05:42
Британський банк HSBC веде переговори щодо продажу російських активів Фото: російськими клієнтам відмовляють в обслуговуванні в західних банках (gettyimages)
Автор: Артур Родивилов

Британський Міжнародний банк HSBC веде переговори про продаж свого російського корпоративного кредитного бізнесу Експобанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами фінансового директора HSBC Евена Стівенсона, напередодні російського вторгнення в підрозділі HSBC в Росії, яке пропонує ряд корпоративних банківських та інвестиційних послуг, працювало близько 200 осіб.

Також французький Societe Generale продав частину в Росбанку олігарху Володимиру Потаніну, а італійський UniCredit вивчає, що далі робити зі своїм російським бізнесом, в якому залучено близько 4000 співробітників.

Нагадаємо, в березні стало відомо, що HSBC уникає потенційних російських клієнтів і відмовляється кредитувати вже наявних. Другий за величиною банк Європи прагне захистити себе від західних санкцій проти Москви.

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