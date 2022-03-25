Банк HSBC відмовляється працювати з російськими клієнтами, - Reuters

HSBC уникає потенційних російських клієнтів і відмовляється кредитувати вже існуючих. Другий за величиною банк Європи прагне захистити себе від західних санкцій проти Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ці заходи зачіпають індивідуальних і бізнес-клієнтів HSBC по всьому світу і йдуть далі заявлених раніше намірів банку згорнути свої відносини з такими банками, як ВТБ, на які були накладені західні санкції після вторгнення Росії в Україну 24 лютого

Дії HSBC показують, як санкції, спрямовані проти російської фінансової системи та її політичної та ділової еліти, також б'ють по російським громадянам за межами країни, оскільки кредитори прагнуть уникнути порушення обмежень і потенційно великих штрафів.

HSBC заявив 14 березня, що "не приймає ніяких нових замовлень в Росії", не пояснивши, що це означає для існуючих або потенційних російських клієнтів на інших ринках.

Джерела повідомляють, що фахівці банку з управління ризиками і комплаєнсу веліли бізнес-менеджерам проводити додаткову перевірку щодо всіх потенційних клієнтів, що мають російські паспорти або вказали Російські адреси, в результаті чого було відмовлено набагато більшій кількості клієнтів, ніж раніше.

Перевірки також поширюються на власників подвійних паспортів, а також на тих, хто пов'язаний з Білоруссю, що вважається союзником Москви, оскільки співробітники банку щосили намагаються не пропонувати послуги особам або підприємствам, що знаходяться під санкціями.

Клієнти, які мають ділові зв'язки з Росією і отримують дохід в рублях, наприклад отримують дохід від роботи в Росії, пенсій або інвестицій, також постраждають, оскільки ці грошові потоки в рублях дисконтуються до нуля для кредитних цілей.

За словами двох джерел, бізнес-клієнти зі зв'язками в Росії, навіть ті, які не пов'язані з юридичними або фізичними особами, що знаходяться під санкціями, стикаються з підвищеною увагою до великих депозитів або зняття коштів, і нові заявки на кредит відхиляються.

Вторгнення в Україну спровокувало вихід іноземних компаній з Росії, оскільки Західна влада вводить санкції в безпрецедентних масштабах і темпах, щоб натиснути на Москву і перешкодити світовій фінансовій системі стати каналом для російських грошей.

Раніше в цьому місяці регулюючі органи Європейського Союзу наказали деяким банкам посилити контроль над усіма російськими і білоруськими клієнтами, в тому числі резидентами ЄС, щоб їх не використовували для обходу санкцій.