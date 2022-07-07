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Британский банк HSBC ведет переговоры по продаже российских активов

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Лондон, Четверг 07 июля 2022 05:42
Британский банк HSBC ведет переговоры по продаже российских активов Фото: российскими клиентам отказывают в обслуживании в западных банках (gettyimages)
Автор: Артур Родивилов

Британский международный банк HSBC ведет переговоры о продаже своего российского корпоративного кредитного бизнеса Экспобанку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам финансового директора HSBC Эвена Стивенсона, накануне российского вторжения в подразделении HSBC в России, которое предлагает ряд корпоративных банковских и инвестиционных услуг, работало около 200 человек.

Также французский Societe Generale продал часть в Росбанке олигарху Владимиру Потанину, а итальянский UniCredit изучает, что дальше делать со своим российским бизнесом, в котором задействовано около 4000 сотрудников.

Напомним, в марте стало известно, что HSBC избегает потенциальных российских клиентов и отказывается кредитовать уже существующих. Второй по величине банк Европы стремится защитить себя от западных санкций против Москвы.

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