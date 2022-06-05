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Британські юристи уникають співпраці з росіянами, - FT

Ілюстративне фото (freepik)
Автор: Іван Носальський

Найбільші юридичні фірми Великобританії відмовляються від роботи з російськими клієнтами на тлі запроваджених санкцій.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявили представники британських юридичних компаній у коментарі Financial Times.

Зазначається, що навіть незважаючи на всі запроваджені обмеження, британські юристи все одно мають можливість співпрацювати з представниками Росії, отримавши спеціальну ліцензію. Але вони почали масово відмовлятися.

"Є ознаки того, що юридичні фірми уникають роботи з Росією, частково через репутацію", - пояснив юрист компанії Red Lion Chambers Джонатан Фішер.

При цьому співробітник юридичної фірми LK Law Адам Гривз наголосив, що більшість британських фірм ставляться з побоюванням до можливих клієнтів із РФ незалежно від того, чи загрожують їм західні санкції.

На думку Гривза, російські позови "не повернуться до Лондона навіть у довгостроковій перспективі". Клієнти з Росії почнуть звертатися до юридичних фірм у Сінгапурі та Дубаї.

Варто зауважити, що раніше Високий суд Лондона був особливо популярним серед росіян. Одним з клієнтів юридичних фірм був російський банк ВТБ, який потрапив під санкції Заходу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на тлі військової агресії Росії проти України Європейський Союз ухвалив рішення затвердити шостий пакет санкцій. Обмеження були введені на нафту, експорт та радіомовлення агресора.

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