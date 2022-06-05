Британські юристи уникають співпраці з росіянами, - FT

Зазначається, що навіть незважаючи на всі запроваджені обмеження, британські юристи все одно мають можливість співпрацювати з представниками Росії, отримавши спеціальну ліцензію. Але вони почали масово відмовлятися.

"Є ознаки того, що юридичні фірми уникають роботи з Росією, частково через репутацію", - пояснив юрист компанії Red Lion Chambers Джонатан Фішер.

При цьому співробітник юридичної фірми LK Law Адам Гривз наголосив, що більшість британських фірм ставляться з побоюванням до можливих клієнтів із РФ незалежно від того, чи загрожують їм західні санкції.

На думку Гривза, російські позови "не повернуться до Лондона навіть у довгостроковій перспективі". Клієнти з Росії почнуть звертатися до юридичних фірм у Сінгапурі та Дубаї.

Варто зауважити, що раніше Високий суд Лондона був особливо популярним серед росіян. Одним з клієнтів юридичних фірм був російський банк ВТБ, який потрапив під санкції Заходу.