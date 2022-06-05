Британские юристы избегают сотрудничества с россиянами, - FT

Отмечается, что несмотря на все введенные ограничения, британские юристы все равно имеют возможность сотрудничать с представителями России, получив специальную лицензию. Но они начали массово отказываться.

"Есть признаки того, что юридические фирмы избегают работы с Россией, отчасти по причине репутации", - объяснил юрист компании Red Lion Chambers Джонатан Фишер.

При этом сотрудник юридической фирмы LK Law Адам Гривз подчеркнул, что большинство британских фирм относятся с опаской к возможным клиентам из РФ независимо от того, угрожают ли им западные санкции.

По мнению Гривза, российские иски "не вернутся в Лондон даже в долгосрочной перспективе". Клиенты из России начнут обращаться к юридическим фирмам в Сингапуре и Дубае.

Стоит заметить, что ранее Высокий суд Лондона был особенно популярен среди россиян. Одним из клиентов юридических фирм был российский банк ВТБ, который попал под санкции Запада.