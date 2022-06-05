Британские юристы избегают сотрудничества с россиянами, - FT

Крупнейшие юридические фирмы Великобритании отказываются от работы с российскими клиентами на фоне введенных санкций.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявили представители британских юридических компаний в комментарии Financial Times.
Отмечается, что несмотря на все введенные ограничения, британские юристы все равно имеют возможность сотрудничать с представителями России, получив специальную лицензию. Но они начали массово отказываться.
"Есть признаки того, что юридические фирмы избегают работы с Россией, отчасти по причине репутации", - объяснил юрист компании Red Lion Chambers Джонатан Фишер.
При этом сотрудник юридической фирмы LK Law Адам Гривз подчеркнул, что большинство британских фирм относятся с опаской к возможным клиентам из РФ независимо от того, угрожают ли им западные санкции.
По мнению Гривза, российские иски "не вернутся в Лондон даже в долгосрочной перспективе". Клиенты из России начнут обращаться к юридическим фирмам в Сингапуре и Дубае.
Стоит заметить, что ранее Высокий суд Лондона был особенно популярен среди россиян. Одним из клиентов юридических фирм был российский банк ВТБ, который попал под санкции Запада.
Напомним, ранее стало известно, что на фоне военной агрессии России против Украины, Европейский союз принял решение утвердить шестой пакет санкций. Ограничения были введены на нефть, экспорт и радиовещание агрессора.
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