Британські дослідники фіксують нові факти присутності РФ на Донбасі

Дослідницька група Forensic Architecture, яка базується в Лондоні (Великобританія), зафіксувала нові докази присутності російських військових на окупованому Донбасі. Про це пише британське видання The Guardian.

Повідомляється, що дослідники зібрали дані про російське втручання під час боїв за Іловайськ у серпні 2014 року. Зокрема, вони будуть використані при подачі позовів до Європейського суду з прав людини, очікується, що нові факти опублікують 19 серпня.

Як пише The Guardian, докази являють собою численні супутникові знімки російських армійських конвоїв на Донбасі і танків Т-72Б3, які були на озброєнні тільки армії Російської Федерації.

Також повідомляється, що дослідники Forensic Architecture проаналізували 2500 годин відео, опублікованих жителями Донбасі на YouTube в зазначений часовий проміжок.

Нагадаємо, мова йде про події серпня 2014 року, коли українські вояки потрапили в оточення під Іловайськом. Російські війська вторглися на Донбас під прикриттям сепаратистів і обстріляли коридор, по якому, за домовленістю, повинні були виходити учасники АТО. За даними, за час Іловайської операції загинули більше 350 українських військових, більше 80 досі вважаються зниклими безвісти.

Зазначимо, минулого року тодішній начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що Іловайськ в серпні 2014 не мав стратегічного значення.