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На Донбасі бойовики обстріляли українські позиції з БМП

Новини » Надзвичайні події    18.08.2019 - 13:14
На Донбасі бойовики обстріляли українські позиції з БМП
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Зранку в зоні проведення ООС зафіксовано 4 порушення перемир'я

З початку поточної доби, 18 серпня 2019, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі не зафіксовано втрат серед лав українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Так, станом на 12:00 російсько-окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. В одному випадку бойовики застосували озброєння бойової машини піхоти (БМП).

Карта ООС

Ситуація на Донбасі станом на 18 серпня 2019

Як повідомляється, обстріли позицій підрозділів Об'єднаних сил фіксувалися в районі населених пунктів Пищевик, Водяне, Лебединське та Новолуганське. Окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї, озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

"З метою збереження життя та здоров’я наших воїнів, захисники України застосували у відповідь піхотне озброєння, не порушуючи мінські угоди, та протягом 10 хвилин придушили ворожу збройну активність", - наголосили в оборонному відомстві.

Зазначається, що, за наявною інформацією, втрат серед українських військовослужбовців з початку доби не зафіксовано.

Нагадаємо, що впродовж минулої доби, 17 серпня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 8 випадків порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних сил. Бойовики обстрілювали позиції українських військових з гранатометів та стрілецької зброї.

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