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Британские военные заменят бастующие бригады "скорых"

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Великобритания, Воскресенье 18 декабря 2022 17:22
Британские военные заменят бастующие бригады "скорых" Фото: бастующие бригады скорой помощи и медсестер в Британии заменят военными (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Британское правительство заявило сегодня, 18 декабря, что отправит 1200 военных, чтобы заменить бастующих водителей скорой помощи и пограничников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News.

Как уверяет издание, это самая интенсивная волна стачек в Соединенном Королевстве за последнее десятилетие, и она является ответом на кризис стоимости жизни, вызванный стремительным ростом цен на продовольствие и энергоносители в результате пандемии COVID-19 и вторжения России в Украину.

"В октябре из-за стачек было потеряно около 417 тысяч рабочих дней, что является самым большим показателем за десятилетие", - делится статистикой AP News.

Основным требованием забастовщиков, которые присоединяются на этой неделе к бастующим медсестрам, железнодорожному персоналу, паспортистам и почтовым работникам, является повышение зарплаты.

"Профсоюзы требуют повышения зарплат, чтобы не отставать от инфляции, которая составляла 10,7% в ноябре, несколько ниже по сравнению с 11,1% в октябре, но все еще максимум за 40 лет", - говорится в информации издания.

Однако консервативное правительство Великобритании утверждает, что двузначное повышение заработной платы приведет к еще большей инфляции, поэтому пытается возложить вину за забастовки на профсоюзных лидеров. В таблоиде Sun в воскресенье премьер-министр Риши Сунак назвал руководителей профсоюзов "Гринчами, которые хотят украсть Рождество ради своих политических целей". Министр Кабинета министров Оливер Доуден заявил, что "было бы безответственно разрешить зарплатам в государственном секторе и инфляции выйти из-под контроля".

В то же время Мэтью Тейлор, возглавляющий орган здравоохранения Конфедерации NHS, сказал, что пациенты будут находиться в группе риска, и призвал правительство и профсоюзы пойти на компромисс.

"Мы среди зимы, и у нас есть служба здравоохранения, с которой даже в обычный день без протестов трудно справиться. Следовательно, будут риски для пациентов. В этом нет сомнений", - сказал он.

Недавно РБК-Украина сообщало, что за время полномасштабного вторжения России в Украину на территорию Британии въехало около 150 тысяч украинцев, хотя визы получили около 200 тысяч.

Напомним, со следующего года в Британии будут учиться более 19 тысяч украинских военных.

Ранее мы писали, что британские морпехи участвовали в тайных операциях на территории Украины после полномасштабного вторжения россиян.

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