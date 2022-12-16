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Более 200 тысяч украинцев получили визу в Британию, но приехали не все - посол

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Великобритания, Пятница 16 декабря 2022 05:10
Более 200 тысяч украинцев получили визу в Британию, но приехали не все - посол Фото: Более 100 тысяч украинцев с начала войны переехали в Британию (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

За время полномасштабного вторжения России в Украину на территорию Британии въехало около 150 тысяч украинцев, хотя визы получили около 200 тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко на брифинге в Медиацентре "Украина".

"Воз выдано около 200 тысяч. Доехало до британских берегов около 140-150 тысяч. Эта цифра колеблется: кто должен поехать обратно в Украину, кто осел на более долгий срок, дети пошли в школу", - отметил дипломат.

По его словам, все прибывшие украинцы получили финансовую помощь и могут пользоваться бесплатными программами и системой здравоохранения, а половина украинских беженцев за это время уже трудоустроены.

"Я уверен, что украинцы чувствуют себя достаточно защищенными. Есть множество возможностей для трудоустройства. По некоторым подсчетам, уже половина всех переехавших взрослых украинцев имеют в том или ином виде работу", - добавил Пристайко.

Напомним, со следующего года в Британии будут учиться более 19 тысяч украинских военных .

Ранее мы писали, что британские морпехи участвовали в тайных операциях на территории Украины после полномасштабного вторжения россиян.

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