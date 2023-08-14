ВМС Британии за два года сопроводили более 100 российских кораблей в своих водах

Военно-морские силы Британии за последние два года сопроводили более 100 российских кораблей в своих водах.

Об этом заявила замминистра обороны Британии Аннабель Голди, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Express .

"В 2021 году королевские ВМС сопроводили 66 российских военных кораблей в британских водах. В 2022 году был сопровожден 41 корабль. За этот период королевские ВМС также обнаружили и отследили несколько российских подводных лодок в морской зоне Британии с целью предостережения от вхождения в "чувствительные" воды", — заявила замминистра обороны.

Британские эксперты утверждают, что сокращение количества российских кораблей и подводных лодок в британских водах в последнее время объясняется вторжением РФ в Украину, которая истощает ресурсы страны-агрессора.

В ВМС Британии также отметили, что, несмотря на сокращение количества замеченных кораблей, они очень внимательно следят за российскими кораблями, которые могут помешать подводным кабелям и подводной инфраструктуре — линиям электропередач, нефте- и газопроводам.

Перехваты российских самолетов в небе стран НАТО

В последние месяцы увеличилось количество случаев перехвата самолетов в небе стран-членов НАТО.

Так, Британия 4 июля поднимала в Эстонии свои боевые самолеты RAF Typhoon, чтобы перехватить российскую авиацию.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 25 июня истребители стран Альянса за три недели перехватили более 20 российских самолетов.

Также стратегические бомбардировщики россиян перехватывали и США, РФ направила в район Аляски свои Ту-95.