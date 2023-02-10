Британские инженеры раньше срока финализовали новую версию боевого танка Challenger 3

Как отмечается на специализированном портале, команды Challenger 3 из DE&S Land Equipment Operating Center и Британской армии вместе с отраслевыми партнерами Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) с опережением графика завершили проект новой версии основного боевого танка Challenger 3. Это означает, что все конструктивные характеристики согласованы, и теперь завод RBSL в Телфорде может приступить к созданию прототипов.

"Работы выполнялись по контракту на сумму 800 млн фунтов стерлингов (свыше 1 млрд долларов), который был заключен с RBSL в 2021 году на поставку британской армии 148 модернизированных, полностью "оцифрованных" Challenger 3 с 2027 года", - говорится в сообщении.

За пределами основного контракта, сообщают эксперты, продолжалась разработка одновременной интеграции системы активной защиты Trophy MV (APS), успешная демонстрация которой была проведена в ноябре 2022 года.

Основные отличительные характеристики Challenger 3:

новая 120-мм гладкоствольная пушка, использующая самые современные и доступные по всему миру боеприпасы;

новый набор прицелов, обеспечивающий командирам танков улучшенные возможности прицеливания день и ночь;

новое решение брони;

система активной защиты;

башня, которую можно установить на танки союзников и глобальных партнеров;

значительно улучшена мобильность благодаря модернизированному двигателю и новой гидрогазовой подвеске.

Команда Challenger 3 подтвердила успешные испытания новой передовой системы брони.