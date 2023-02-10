Британські інженери завчасно фіналізували нову версію бойового танка Challenger 3

Як зазначається на спеціалізованому порталі, команди Challenger 3 з DE&S Land Equipment Operating Center і Британської армії разом з галузевими партнерами Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) з випередженням графіка завершили проєкт нової версії основного бойового танка Challenger 3. Це означає, що всі конструктивні характеристики танка узгоджені, і тепер завод RBSL у Телфорді може розпочати створення прототипів.

"Роботи виконувались за контрактом на суму 800 млн фунтів стерлінгів (понад 1 млрд доларів), який було укладено з RBSL у 2021 році на постачання британської армії 148 модернізованих, повністю "оцифрованих" Challenger 3 з 2027 року", - йдеться у повідомленні.

За межами основного контракту, повідомляють експерти, тривала розробка одночасної інтеграції системи активного захисту Trophy MV (APS), успішну демонстрацію якої було проведено в листопаді 2022 року.

Основні відмітні характеристики Challenger 3:

нова 120-мм гладкоствольна гармата, яка використовує найсучасніші і доступні по всьому світу боєприпаси;

новий набір прицілів, що забезпечує командирам танків поліпшені можливості прицілювання вдень і вночі;

нове рішення броні;

система активного захисту;

башта, яку можна встановити на танки союзників та глобальних партнерів;

значно покращена мобільність завдяки модернізованому двигуну та новій гідрогазовій підвісці.

Команда Challenger 3 підтвердила успішні випробування нової передової системи броні.