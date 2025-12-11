RU

Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Британские банки против передачи Украине 10,6 млрд долларов замороженных активов РФ, - FT

Фото: премьер-министр Британии Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Банки Британии против передачи Украине замороженных российских активов в размере 8 млрд фунтов стерлингов (10,6 млрд долларов). Причина - отсутствие гарантий возмещения убытков в случае ответных действий РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Британские банкиры выразили опасения, что кредитные учреждения страны могут столкнуться с "серьезными юридическими рисками". Они подчеркнули, что "обеспокоены по поводу законной стороны вопроса".

"Правительство создает прецедент, поскольку оно никогда не брало активы под контроль таким способом. Юридический риск заключается в том, что, если Украина не выплатит долг, вам придется изъять актив, который, как говорит правительство, является вашим, но который Россия таковым не считает", - сообщил источники издания.

Отмечается, что банки Британии, которые держат российские активы, являются "тщательно охраняемой тайной", а сами банкиры отказываются рассказывать, имеют ли они к этому отношение.

 

Напомним, издание The Times сообщило, что правительство Британии заявило о готовности передать на поддержку Украины 10,6 млрд долларов российских активов.

Британские министры предупредили, что российский диктатор Владимир Путин представляет собой "активную угрозу гражданам, безопасности и процветанию Великобритании".

Отметим, недавно Еврокомиссия выступила с идеей предоставить Украине "репарационный кредит" в размере 140 млрд евро. Предполагается, что он будет обеспечен за счет активов РФ, которые ЕС заморозил в связи с полномасштабным вторжением в Украину.

Однако, для того, чтобы Киев мог получить такой "репарационный кредит", требуется согласие всех стран-членов Европейского Союза. Но инициативу блокирует Бельгия, где находится наибольшая доля замороженных активов.

Российская ФедерацияВеликобританияБанки