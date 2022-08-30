Британська розвідка назвала умову успіху наступу ЗСУ під Херсоном

Росія посилила своє угруповання на західному березі Дніпра в районі Херсона. Успіх наступу ЗСУ багато в чому залежить від згуртованості об'єднаних сил Південного військового округу Східного військового округу РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter .

Як наголошується в повідомленні, з ранку 29 серпня 2022 року кілька бригад ЗСУ посилили артилерійські обстріли на передових ділянках на півдні України. Українські далекобійні високоточні удари продовжують заважати поповненню запасів з боку Росії. Разом з тим, поки неможливо підтвердити масштаби українського удару.

За даними британської розвідки, з початку серпня Росія зробила значні зусилля для посилення своїх сил на західному березі Дніпра в районі Херсона. 49-та загальновійськова Армія Південного військового округу (ЮВО) була посилена компонентами 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу (ВВО). Більшість підрозділів навколо Херсона, ймовірно, не укомплектовані особовим складом і залежать від тендітних ліній постачання по поромних і понтонних мостах через Дніпро.

У Міноборони Британії вважають, що ця інтеграція підрозділів ЮВО і ВВО передбачає значну реорганізацію російських сил в Україні. Росія зробила кроки по об'єднанню декількох напівнезалежних оперативних командувань після їх невдач на початку вторгнення.

"Якщо Україні вдасться провести тривалі наступальні операції, згуртованість цієї неперевіреної структури, ймовірно, стане ключовим фактором стійкості російської оборони на південь", - йдеться в повідомленні Міноборони Британії.