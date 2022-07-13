Британська розвідка назвала найближчі цілі російської армії на Донбасі

"Міські райони Слов'янська і Краматорська, ймовірно, залишаються основними цілями на цьому етапі операції", - йдеться у зведенні.

Проблеми на окупованих територіях

Як зазначили в Міноборони Британії, Росія продовжує прагнути підірвати легітимність української держави і зміцнити власне управління та адміністративний контроль над окупованими частинами України. Нещодавно була ініціатива про " побратимство" російських і українських міст та областей і указ, що полегшує українцям отримання російського громадянства.

Однак антиросійські настрої на окупованій Україні призводять до переслідування російських і проросійських чиновників. Призначена Росією адміністрація Великого Бурлука визнала, що один з її мерів був убитий 11 липня 2022 року в результаті вибуху автомобіля, нагадали в британській розвідці.

"Переслідування офіційних осіб, ймовірно, будуть посилюватися, що посилить і без того серйозні проблеми, що стоять перед російськими окупантами, і потенційно посилить тиск на вже скорочені військові формування та формування сил безпеки", - йдеться в повідомленні Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, російські війська продовжують поступово збільшувати захоплену територію в Донецькій області.