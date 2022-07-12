Що відбувається на лінії фронту в Донецькій області: зведення британської розвідки

Російські війська продовжують поступово збільшувати захоплену територію в Донецькій області. При цьому Росія стверджує, що взяла під свій контроль село Григорівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter .

Як наголошується у зведенні, російські сили також продовжують наступ уздовж основного маршруту постачання траси Е-40 в напрямку міст Слов'янськ і Краматорськ.

"Російські сили продовжують чинити військовий тиск на українські сили, перегруповуючись і переформовуючись для подальших наступальних дій в найближчому майбутньому", - йдеться у зведенні.

Водночас брак кадрів у збройних вилах Росії може змушувати міноборони Росії вдаватися до нетрадиційного комплектування. Воно включає в себе вербування персоналу з російських в'язниць для приватної військової компанії Вагнера.

"Якщо це правда, цей крок, ймовірно, вказує на труднощі із заміщенням значної кількості російських втрат", - вважають в Міноборони Британії.