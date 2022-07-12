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Що відбувається на лінії фронту в Донецькій області: зведення британської розвідки

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Україна, Вівторок 12 липня 2022 08:53
Що відбувається на лінії фронту в Донецькій області: зведення британської розвідки Фото: у Донецькій області російська армія продовжує наступати (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російські війська продовжують поступово збільшувати захоплену територію в Донецькій області. При цьому Росія стверджує, що взяла під свій контроль село Григорівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Як наголошується у зведенні, російські сили також продовжують наступ уздовж основного маршруту постачання траси Е-40 в напрямку міст Слов'янськ і Краматорськ.

"Російські сили продовжують чинити військовий тиск на українські сили, перегруповуючись і переформовуючись для подальших наступальних дій в найближчому майбутньому", - йдеться у зведенні.

Водночас брак кадрів у збройних вилах Росії може змушувати міноборони Росії вдаватися до нетрадиційного комплектування. Воно включає в себе вербування персоналу з російських в'язниць для приватної військової компанії Вагнера.

"Якщо це правда, цей крок, ймовірно, вказує на труднощі із заміщенням значної кількості російських втрат", - вважають в Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Російські артилерійські обстріли тривають у північному секторі Донбасу. Українські сили чинять локальний тиск на російський оборонний рубіж на північному сході Херсонської області

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