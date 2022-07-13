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Британская разведка назвала ближайшие цели российской армии на Донбассе

Фото: российская армия будет стремиться взять Северск и Долину (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

На Донбассе российские силы, скорее всего, сосредоточатся на взятии нескольких небольших городов в течение следующей недели, включая Северск и Долину на подступах к Славянску и Краматорску.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"Городские районы Славянска и Краматорска, вероятно, остаются основными целями на этом этапе операции", - говорится в сводке.

Проблемы на оккупированных территориях

Как отметили в Минобороны Британии, Россия продолжает стремиться подорвать легитимность украинского государства и укрепить собственное управление и административный контроль над оккупированными частями Украины. Недавно была инициатива о "побратимстве" российских и украинских городов и областей и указ, облегчающий украинцам получение российского гражданства.

Однако антироссийские настроения на оккупированной Украине приводят к преследованию российских и пророссийских чиновников. Назначенная Россией администрация Великого Бурлука признала, что один из ее мэров был убит 11 июля 2022 года в результате взрыва автомобиля, напомнили в британской разведке.

"Преследования официальных лиц, вероятно, будут усиливаться, что усугубит и без того серьезные проблемы, стоящие перед российскими оккупантами, и потенциально усилит давление на уже сокращенные военные формирования и формирования сил безопасности", - говорится в сообщении Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, российские войска продолжают постепенно увеличивать захваченную территорию в Донецкой области.

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Донбасс